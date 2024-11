"Cauce de los sueños", el impostergable salto artístico del exquisito Elmer Meza

image.png

“Son cuatro temas propios y para esta ocasión cuento con la camaradería de músicos de San Juan. Músicos a los cuales quiero un montón y admiro muchísimo. En este proceso de grabación yo les propuse la idea, pero el jazz te permite dejar que el otro puede intervenir en lo que vos le proponés y el resultado ha sido genial. Yo les pasé la música, les marqué cuáles eran los parámetros y cada uno le fue poniendo su toque. Salió una cosa riquísima ”, comentó el entusiasmado Meza.

La búsqueda de los sueños te va llevando por distintas sensaciones, experiencias, músicas nuevas, lugares nuevos, personas nuevas La búsqueda de los sueños te va llevando por distintas sensaciones, experiencias, músicas nuevas, lugares nuevos, personas nuevas

Para esta presentación, en la que el trompetista paseará al público por un jazz salpicado de ritmo afroperauno, flamenco, tango, guajira, bolero y algún otro género más, también serán de la partida “Lucas Lillo en saxofón, Luis Castillo en trombón, Santiago Palacio en contrabajo, Diego Guillén en batería, Ale Morales en caja flamenca, Manolo Gil en guitarra y María Eugenia Maldonado en palmas”.

image.png

“Esa noche la gente va a poder transitar por distintos ritmos, por distintas lugares, vamos a poder viajar juntos porque es realmente lo que yo he hecho”, agregó Elmer, quien también deslizó que no faltarán composiciones de artistas que han marcado su historia como Paquito D’Rivera y Michel Camino.

Y en esta charla no podían faltar los piropos para su querido San Juan: “Es una ciudad que me ha marcado muchísimo. Me ha dado la posibilidad de poder desarrollarme y no solo musicalmente, sino también artísticamente. Con el tiempo te vas dando cuenta de que el camino no va en una sola dirección, hay muchos caminos alternos. Hay muchas ramas del arte que también te retroalimentan como la pintura, como la danza, y San Juan está teniendo mucho auge con eso. Si sos inquieto y andás buscando siempre algo de nueva inspiración, San Juan es un gran lugar para poder lograrlo ”.