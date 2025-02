Catherine Fulop fue operada en las últimas horas y comentó los motivos de la cirugía

La actriz, reconocida por su estilo de vida saludable y su actividad física constante, sorprendió a sus seguidores al compartir la noticia de su intervención. La decisión de operarse llegó después de asesorarse con médicos y evaluar las opciones disponibles, concluyendo que la cirugía era la mejor alternativa para aliviar el malestar que padecía desde hacía años.

En redes sociales, la actriz aseguró que el procedimiento fue rápido y sencillo, destacando la labor del equipo médico y expresando su gratitud hacia el personal del sanatorio. Poco después de la operación, compartió un video en el que mostraba su evolución y explicaba que su mano ya había empezado a desinflamarse y recuperar la movilidad.

Fulop fue sometida a una cirugía ambulatoria para tratar su dolencia. La intervención fue realizada en el Sanatorio Las Lomas Nordelta por el doctor Fernando Kairuz, especialista en cirugía de mano. La operación estaba programada y fue llevada a cabo sin complicaciones, permitiendo que la actriz regresara a su hogar el mismo día. “Primero que todo decirles que me encuentro muy bien!!! ¡Gracias a todos los que se preocuparon por mí y dejaron tantos mensajes amorosos! Gracias al sanatorio Las Lomas Nordelta y todo su personal, mis enfermeros y a mi Doc bello que es un Crack FERNANDO KAIRUZ. Gracias, Gracias, Gracias", escribió en el posteo que hizo en su feed de Instagram.

En el corto video que subió se la puede ver antes y después de la cirugía, bajo los efectos de la anestesia. La actriz estuvo acompañada por su hija Tiziana, fruto de su matrimonio con Ova Sabatini.

Al día siguiente de la operación, subió una serie de historias contando como avanza la recuperación. La actriz compartió en redes sociales lo importante que fue contar con su familia en este momento, destacando el cariño y la compañía de su hija.

image.png

Catherine Fulop contó cómo salió la operación

En cuanto a la recuperación, Fulop sorprendió por la rapidez con la que comenzó a retomar sus actividades. A las pocas horas de la cirugía, publicó un video en el que mostraba su mano en proceso de desinflamación y aseguraba que ya podía moverla sin problemas. “Mi gente bella, aquí estoy con mi manito. Estoy re bien. Se me desinflamó un montón, la puedo mover, se me está despertando”, expresó con optimismo.

Si bien evitó hacer ejercicio en los primeros días, no dejó de realizar otras tareas diarias. “He hecho de todo, me hice mi jugo verde y hasta hice un risotto para mi familia, lo único que no hice fue ejercicio”, contó a sus seguidores en un tono distendido. “Se me dormía mucho la mano, y cada vez más”, confesó acerca de las razones detrás de la operación y contó cómo nació la lesión.

Y siguió explicando: “Para los que no sepan me operé del túnel carpiano, tengo double crush (síndrome de doble compresión). Tengo una cervicalgia que me quedó del Bailando por un sueño, tengo un pinzamiento de los nervios en la cervical y otro en el túnel carpiano. Me liberaron el nervio, mi doctor Fernando Kairuz, que es un amor, que es especialista en mano”, expresó Catherine contenta con el resultado.

Para favorecer su descanso, decidió viajar a la costa argentina, aprovechando el verano y el tiempo libre para relajarse y recuperarse plenamente. Desde el auto, mientras se dirigía a su destino, grabó un video para sus seguidores, asegurando que estaba bien y que aprovecharía la escapada para reponerse por completo. “Me voy a reposar en la costa argentina”, anunció, mostrando el paisaje soleado desde la ruta.