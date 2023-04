Carmen Barbieri casi fue estafada en vivo por la TV

Las estafas virtuales están a la orden del día y no se salva nadie. Teléfonos celulares, casillas de emails, cuentas en redes sociales y operaciones en homebanking son algunos de los blancos preferidos para este tipo de delito, en el que un segundo de distracción puede traer pérdidas económicas y dolores de cabeza. En las últimas horas, quien estuvo cerca de sufrir una modalidad de estafa virtual fue Carmen Barbieri , con el aditivo de que ocurrió mientras estaba al aire. Como cada día, la actriz estaba al frente de su programa Mañanísima de Ciudad Magazine junto a sus panelistas Estefi Berardi y Sebastián Pampito Perelló, mientras la cocinera del programa, Samanta Casais, elaboraba una de sus recetas.

Carmen dejó la posición en la cocina y se acercó a la mesa, mientras su compañero activaba la llamada y ponía el aparato en altavoz, acercándolo a su micrófono. “Hola, sí, ¿quién habla?”, contestó Pampito para encontrarse con uno de los discursos típicos de este tipo de estafas. En esta oportunidad, dijeron representar a una empresa de telefonía celular, en un aparente llamado de rutina para sus clientes.

“Hola, me estoy comunicando del área de portabilidad numérica a raíz de los incrementos que está habiendo en la telefonía...” comenzó relatando una voz de mujer, pero la conductora la interrumpió en tono enérgico. “Bueno, gracias, estoy trabajando en este momento”, replicó Barbieri, ante las risas de sus compañeros por el insólito momento que acababan de pasar.

En los últimos meses, varios famosos fueron víctimas de los estafadores virtuales. Por ejemplo, Ángel de Brito contó en LAM que un usuario de WhatsApp que se hacía pasar por una figura del espectáculo. “Me quisieron hackear hace un ratito. Me querían sacar guita y era una supuesta famosa que me empezó a hablar y era una persona que me decía ‘agendá mi nuevo número’”, relató, agregando luego que el mensaje correspondía a una supuesta Nacha Guevara.

Otra de las perjudicadas fue Andrea Rincón, a quien le usurparon la cuenta de WhatsApp. ¡Están pidiendo plata en mi nombre! ¡Son delincuentes, no les den nada!”, señaló en un posteo de Instagram a modo de alerta. En sus historias, mostró los chats con la modalidad que utilizaron los delincuentes, que desde su cuenta en la aplicación les escribían a sus allegados pidiéndole que le depositen dinero por un monto superior a los 60 mil pesos. “Estoy en el hospital, llego y te lo devuelvo”, decía uno de los mensajes enviado desde el usuario con el nombre y la foto de la actriz.

En tanto, Soledad Solaro contó que le habían clonado la tarjeta de crédito y recién se dio cuenta cuando le llegó el resumen. Este es otra de las modalidades que usan los delincuentes del universo virtual y que obliga a estar permanentemente al tanto de los gastos para no sufrir estas prácticas. “Ya hice todos los trámites y estoy esperando que me llegue la nueva tarjeta, pero es un estrés porque de repente, cuando chequeás todos los movimientos de la tarjeta, que hoy lo tenés que controlar más que nunca, yo era re colgada con eso, y te encontrás con un consumo de más de cien mil y picos de pesos”, expresó la modelo.