Carmen Barbieri acusó a Santiago Bal de robarle una fortuna: cuánto dinero le quitó su ex marido

Ante la sorpresa de todo su equipo, la conductora apuntó contra Santiago Bal, su ex pareja y padre de su hijo Federico: “500 mil dólares y un papelito que decía ‘gastaste mucho en los viajes’”.

“¿Santiago?”, le preguntaron sus compañeros, y ella confirmó la acusación: “Sí, pero la invirtió, compró un auto, un departamento, compró cosas”.

Pampito entonces hizo la consulta obligada: “¿Compró esas cosas para vos?”. Carmen Barbieri reconoció: “No, pero no importa, la invirtió”. En ese punto, la diva cambió de tema.

Carmen Barbieri acusando a Santiago Bal de robarle:

El amor de su vida

En “Intrusos”, semanas atrás, Carmen habló de su ex marido: “El amor de mi vida fue Santiago Bal, con quien tuve un hijo. No tenía planes tener un hijo. Y con este hombre quise tener un hijo. Lo elegí. Lo amé profundamente. Hoy que está muerto debe estar escuchando. Pero en su momento dije que no fue el amor de mi vida, para hacerlo doler”.

Barbieri contó, además, porque no tuvo más: “Me hubiera encantado, pero yo tuve un problema. Cuando quedé embarazada de Federico hice gestosis que es una enfermedad que no tienen todas las embarazadas, que es una intoxicación debido a la gestación. Le agarra a una en un millón”.

Y explicó: “Yo me di cuenta al toque que había quedado embarazada porque me siento mal como si hubiese comido algo en mal estado y siento que me muero. Me da presión alta. Con tres meses de embarazo, yo tenía 18 de presión, pero lo quise seguir. Y al séptimo mes, me lo tuvieron que sacar porque casi nos morimos los dos”.

Carmen Barbieri cerró su relato diciendo: “A los 34 años lo tuve a Fede y a los 39, volví a quedar embarazada y lo quise continuar. Pero a los 2 meses y medio, tuve 18 de presión de nuevo. En ese momento, el médico me dijo: ‘Mirá, yo no estoy de acuerdo con el aborto, pero en este lo tenés que interrumpir porque te vas a morir’. Y me hice un aborto y me costó una vida recuperarme. Hace poco se lo conté a mi hijo. Lo tuve que interrumpir por el riesgo de vida”.

Carmen Barbieri hablando de Santiago Bal en “Intrusos”: