Cantando 2024:  cuáles son nuevas reglas del ciclo que volverán locos a todos los participantes

El periodista dio la lista de participantes confirmados y hay muchos nombres polémicos: la ex “Gran hermano” Coti Romero, el periodista Pepe Ochoa, la bailarina y modelo Silvina Escudero, el ex “Gran Hermano” Walter Alfa Santiago, la periodista y modelo Josefina Pouso, el diseñador Benito Fernández, el mediático Nenu López, el ex boxeador Martín Coggi, el bailarín Agustín Cachete Sierra, la ex “Gran Hermano” Camila Lattanzio, Lolo Poggio, hermana de Julieta Poggio, la cantante Noelia, el ex “Gran Hermano” Cristian U, el humorista y actor Roberto Peña, el actor Matías Alé, Juan Otero, el hijo de Flor Peña, y Coy, la hermana de Furia Scaglione.

Video de Tartu hablando de las novedades del “Cantando 2024”:

Las condiciones que impuso Flor Peña para dar entrevistas sobre el “Cantando 2024”.

En “Socios del Espectáculo, Mariana Brey reveló: “Va a haber una rueda de prensa con las típicas preguntas, pero está prohibido preguntarle a Florencia Peña por temas que tengan que ver con Alberto Fernández y con Marley. Solamente va a hablar sobre su rol como conductora del ‘Cantando’. Son los pedidos exclusivos que ha hecho Florencia Peña, creo yo que fue ella quien lo solicitó”.

La periodista explicó el contexto: corren fuertes rumores de que la actriz sería una de las famosas que habría mantenido relaciones privadas con Alberto Fernández, el ex presidente, por eso no quiere hablar sobre ese tema; por otra parte, Flor es muy amiga de Marley y se niega a dar su opinión sobre las acusaciones de abuso sexual que salpicaron al conductor emblema de Telefe durante los últimos días.