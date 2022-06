Cande Tinelli confiesa por qué tiene tantas cirugías

Una de las preguntas más interesante por parte de sus seguidores (o haters) fue: "¿Por qué nunca estás conforme con tu cuerpo?". La respuesta de la hija de Marcelo Tinelli fue muy firme y contundente: "Me gusta mutar, si hay algo que no me agrada mio, y puedo mejorarlo para sentirme mejor conmigo misma, lo hago". Además, en el posteo sumó una foto de ella luego de una de sus tantas cirugías estéticas en la naríz.

RTUKTCQYVRC3HBPQYS4PUAABSE.jpg Las respuestas de Cande Tinelli a las consultas de sus seguidores de Instagram

Sumado a este posteo en las stories de Instagram, otro usuario le consultó si piensa que está obsesionada con su nariz por la cantidad de cirugías estéticas que se ha realizado. Ante esto, llevando el tema por un camino cómico, ella sumó una foto de Michael Jackson.

Muchos usuarios hicieron foco en una falta de amor propio por parte de Cande Tinelli consigo misma, pero su postura expresó lo contrario. “¿Por qué no te gusta cómo sos? A nivel de hacerte otra persona con pinturas y cirugías”, le consultaron y, extendiendose aún más, Cande expuso: “Mi amor, la vida es corta. Me aburre ser siempre igual. Como dije antes. Si algo no me hace feliz de mi cuerpo, y tengo la posibilidad de cambiarlo o mejorarlo para sentirme mejor, no lo dudo un segundo. De mi cu... un florero. Así como hay gente que piensa distinto y se acepta como es. Banco también. Banco todo".

La flamante diseñadora de modas también se vio obligaad a hablar sobre un tema muy íntimo y complicado. “¿Cómo te curaste del trastorno de alimentación? ¿O qué recomendás?”, le consultó un seguidor que le solicitaba algún tipo de ayuda. Sin dudarlo, Cande Tinelli recomendó a su doctor Martín Vinuales y lo calificó como "el mejor médico nutricionista que conocí".