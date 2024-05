Camila Homs se sinceró sobre el drama que vivió tras contraer dengue: ¿se contagió en San Juan?

“Estoy todavía en proceso de cura. La pasé horrible”, reconoció en 'Socios del espectáculo' (eltrece) y dijo que fue “peor” de lo que podía imaginarse.

“Creo que ni con el Covid me sentía tan mal”, advirtió y en esa misma línea reflexionó: “Uno piensa ‘no, a mí no me va a agarrar’ o al menos yo estaba confiada. Trataba de tomar todos los recaudos habidos y por haber, pero vivo en una casa rodeada de naturaleza. Yo creo que me lo agarré una vez que salí a andar en rollers”.

La confesión de Camila Homs

“Hubo dos días que sentí que me iba a morir, te juro, no podía abrir los ojos. Un día entero, sin tocar el teléfono, no podía mirar una pantalla, no podía ver la claridad del día porque era un dolor perturbante total. A la noche lloraba del dolor que estaba sintiendo en mi cuerpo, no lo toleraba”, se sinceró la modelo. A modo de concluir con el tema, aseveró: “Le decía a mi novio y a mi mamá, ‘tengo miedo de como voy a estar mañana’ porque mi cuerpo ya no tolera más este dolor. Real lo pasé muy feo”.