Camila Homs le pegó a Rodrigo de Paul donde más le duele

Camila Homs fue motivo de muchas controversias estas últimas semanas tras la canción que le dedicó Tini Stoessel y los rumores sobre un conflicto con Rodrigo de Paul, padre de sus dos hijos, Francesca y Bautista. La joven decidió, finalmente, romper el silencio y concedió un reportaje al programa de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich: “Siempre estuve off y voy a seguir estando. No voy a hablar de nada, ya está. No voy a hablar de cosas que pasaron hace dos o tres años”.

Sobre el diálogo con el padre de sus niños, la modelo prefirió no entrar en más polémicas: “Está todo igual. No me importa nada más que estar bien yo y mis hijos; el resto no me importa”.

Por último, la entrevistada habló de su excelente presente junto al futbolista José “el Principito” Sosa y la posibilidad de tener un hijo, lo que no hará nada feliz a De Paul: “Estamos muy bien. Obvio que tenemos ganas de tener un bebé”. Video de la entrevista de Cami Homs en “Socios del Espectáculos”: Embed - Cami Homs habló de sus deseos de volver a ser mamá junto a su actual novio, José Sosa Las declaraciones del papá de Camila Homs Horacio Homs fue mucho más frontal que su hija: “Cuando me entero del problema que había entre ellos, Camila ya estaba en Argentina. Conociendo un poquito a mi hija ya sabía que no estaba todo bien. De Paul hizo sufrir a mi hija recién parida. A él le molestaba que yo salga en los medios, igualmente no lo iba a hacer porque sabía que a Camila le hacía mal”. El hombre aseguró: “Rodrigo hizo todo mal, menos separarse que eso si hizo bien por suerte. Siempre hubo distintas charlas con él, hasta que un día de la nada me dijo ‘Gordo, no te metas’”. Horacio afirmó: “Él nunca estuvo cerca de los chicos, él está trabajando en Europa, los ve cada seis meses. Yo tengo yernos que son buenos y tengo yernos que son medio tontos... cuando mis nietos tengan uso de razón hay que ver si le dan bola al padre, cuando se pongan a leer lo que le hizo a ellos y a la mamá va a cambiar todo”.

