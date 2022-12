Camila Homs reveló por qué Tini Stoessel la tiene bloqueada en el celular

La cosa se encendió entre Camila Homs , Rodrigo De Paul y Tini Stoessel . A la modelo no le gustó para nada que el futbolista fuera primero a ver a su novia y no a sus dos hijios y la situación fue escalando.

Fue Pochis de gossipeame la que habló en el ciclo A la Tarde y contó que mantuvo conversaciones con Camila y ella le terminó confirmando el dato de la bloqueada. Entre Tini y Homs no se pueden ni ver y no tienen problema en decirse las cosas de frente.

camila homs.jpg

“Ella me dijo es que es verdad que fue bloqueada, pero que la otra parte no va a querer mostrar cuál fue el diálogo porque quedaría muy mal parada en ese ida y vuelta. Yo creo que se habló de los comportamientos que tiene Tini y que podría quedar expuesta”, aseguró Pochis.

Otros panelistas afirman que uno de los grandes problemas sería que Tini no quiere compartir momentos con los hijos de De Paul y eso tiene muy mal a Camila.

Tini stoessel 1.webp

“Tini no está en un momento de la vida en el que quiera compartir con niños, hacerse cargo de salidas o estar atenta. Una mujer, cuando se suma a un hombre que tiene hijos, se suma el combo. No es hacerle de niñera, pero hay cosas que compartir. Y a mí lo que me llega es que prácticamente prefiere no compartir”, dijo Lucas Bertero.

De momento casi no hay diálogo entre las partes y sostienen que Rodrigo De Paul y Tini Stoessel podrían terminar por demandar a Camila Homs por los mensajes violentos que recibieron ni bien terminó el Mundial Qatar 2022.