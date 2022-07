Camila Homs reacciona cuando la acusan de dejar a Rodrigo De Paul sin Mundial

Luego de dos mediaciones no logran ponerse de acuerdo y ahora corre peligro la presencia de Rodrigo De Paul en el Mundial de Qatar 2022. Fue el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia el que dijo en una entrevista radial que el novio de Tini Stoessel no va a poder participar de la Copa del Mundo si no llega a un acuerdo con su ex.