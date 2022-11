Camila Homs habló sobre su matrimonio con Rodrigo De Paul: ¿era pirata?

Rodrigo Lussich y Adrián Pallares la entrevistaron en la previa del lanzamiento televisivo y le preguntaron de todo. Por supuesto, el tema principal no fueron sus habilidades como pastelera sino todo sobre sus años de matrimonio con Rodrigo De Paul.

"Dijiste que cuando estabas con una persona 'no le perdías pisada, que lo que era tuyo es tuyo", la indagó Lussich. Ella, lejos de achicarse o negarlo se reconoció "un poco tóxica".

"Sí, soy súper posesiva. Si esto es mío, es mío. No lo toques, no lo mires. No nada", remarcó Camila Homs. La rubia se reconoció como una persona muy celosa y habló de cómo le revisaba el teléfono al futbolista de la Selección.

"Y, la verdad, soy un poco tóxica", dijo. "A veces te dan motivos. Capaz vos sentías que él te habilitaba a que vos te pongas brava, porque había que seguirle la pisada", le aseguró Lussich y ella negó rotundamente que Rodrigo haya sido un "pirata". "No, es por los hechos de uno. Yo soy así", agregó.

Camila Homs defendió a Tini Stoessel porque la trataron de mufa

Homs da cada vez más muestras de que no tiene inconvenientes con la nueva relación de Rodrigo De Paul. De hecho, después del primer partido de la Selección y su derrota ante Arabia Saudita, fue Camila la que salió a bancara Tini Stoessel.

Es que en las redes destrozaron a la cantante y la acusaron de haber arruinado la carrera de De Paul. "No, es un partido de fútbol pobre Tini, no tiene nada que ver", aclaró Camila.