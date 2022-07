Rodrigo Lussich reveló el doloroso motivo por el que se separó de Juan Pablo Kildoff

No entiende

Cualquiera podría pensar que todo es perfecto en la vida del periodista de chimentos pero no es así y él lo comunicó en su programa de televisión donde hizo una dolorosa reflexión sobre su separación.

Es que Lussich acaba de terminar su relación de tres años con Juan Pablo Kildoff, el hombre que lo acompañaba y con quien hasta tuvo planes de casamiento.

Rodrigo Lussich hizo algo que nunca y fue blanquear algunos aspectos dolorosos de su vida privada. Aprovechó que en Socios del Espectáculo estaban hablando de Lizy Tagliani que acaba de decidir que será madre.

“Cuando he pensado en la paternidad siempre ha sido con una pareja. Ustedes saben que yo terminé una relación de tres años con Juampi hace poco, que es alguien a quien quiero enormemente”, arrancó diciendo el conductor.

El periodista de espectáculos reconoció que con Juan Pablo Kildoff tenían muchos proyectos, entre ellos el de casarse algún día, pero que ninguno pudo cumplirse.

“En la relación que tenía con Juampi teníamos muchos proyectos, inclusive el casamiento que no se concretó, en fin, una serie de cosas que quedaron en el camino”, contó.

Visiblemente conmovido por la decisión de Lizy Tagliani, Lussich reconoció que la paternidad fue una de las cosas que lo terminó de separar de su pareja.

“Les hablo con la sinceridad de siempre y lo de Lizy me toca porque me parece un paso tan fundamental, voy a cumplir 50 años y no sé si voy a poder o si seré capaz de dar ese paso”, cerró abrumado.

La indecisión de Lussich y Juan Pablo Kildoff no fue gratis y asegura que hoy se arrepiente. "Siempre me cuestioné no haber sido papá de chico… hoy tendría un hijo de veinte y pico de años”, manifestó.