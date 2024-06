Cami Homs reapareció y ventiló intimidades de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul: qué dijo

Picante, el notero le preguntó por la canción que Tini Stoessel le dedicó: “La verdad es que no me movió nada. No me genera nada ni me afectó. Es una canción, que diga lo que quiera. Yo sé lo que viví, las cosas que son verdad y lo que es mentira. ¡Mirá si me voy a guiar por la letra de una canción!”.

La joven agregó: “No me voy a poner a bardear a nadie porque no tengo nada para decir. Leí las cosas que comentaban y la mataban. Se enterró sola. No tengo nada contra ella igual, ya pasó”.

Sobre la relación con su ex marido, que acaba de festejar su cumpleaños número 30 en Buenos Aires, Camila confesó: “Con él no hablo absolutamente nada. Hablo lo suficiente que sea por los niños, pero nada más. No me voy a meter en su vida privada ni hablar de sus cosas”.

Sobre la supuesta llamada telefónica que De Paul le habría hecho, reconoció: “No fue por teléfono, fue por mensaje. No hice nada, pero siempre pasa lo mismo y ya sé que si van a atacar soy la primera. Me enseñaron que la ignorancia a veces es la mejor respuesta así que ahora hago eso”.

La joven cerró con un fuerte palito para su ex: “Por mí que esté bien. Ignoro en qué está, pero si está contento y mis hijos también lo están, me alegro”