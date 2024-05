Cami Homs reapareció picantísima: "Yo tengo quien me..."

En broma, Fabián Medina Flores le dijo a Camila Homs, quien era la invitada estrella del programa: “Te puedo pedir que queden en contacto. Sumala a algún grupo para salir”.

El Pollo intervino para ayudar a la modelo: “Si todavía la casa no está aclimatada están bien unas medias. Después, ya cuando dormís te las sacás”.

“Me parecen sexys”, remarcó Solaro, para defender su postura. Luego de esto, el conductor le consultó a Homs: “¿Vos dormís con medias?”.

La ex de Rodrigo de Paul dio la peor respuesta posible, dejando a sus anfitriones helados: “No, ni con pijama tampoco. Pero pará, Sole no está en pareja. Yo estoy en pareja. Tengo quien me caliente el cuerpo, no paso frío”.

Muy sorprendido e incomodísimo, el Pollo aclaró: “Yo te digo que fue con onda porque Cami es una mujer amorosa, ¡pero fue terrible lo que dijo!”.

Tratando de arreglar la situación, Homs aclaró: “¡No, Sole! Si yo no estuviera en pareja también me pondría todo para dormir. Pero bueno, ya estoy en una pareja estable ahora”.