Cami Homs cambia todo para el "Bailando por un sueño"

Cami Homs , quien en los últimos días blanqueó su romance con un futbolista, se encuentra en un momento muy importante a nivel laboral ya que está próxima a firmar el contrato con la productora de Marcelo Tinelli para el " Bailando por un sueño 2023". Entre tantos cambios significativos en su vida y en su carrera, la modelo decidió pasar por la peluquería y adquirir un nuevo look.

Cami está muy contenta con la posibilidad que se abre en su carrera y afirmó, en una entrevista "Me encanta bailar". Incluso confesó que no tendría problema en bailar un reggaeton de Tini Stoessel.

La modelo fue con su peluquero, Max Jara, y cambió la imagen de su pelo con un color marrón otoñal con reflejos "amaderados". " Me encanta, creo que me gusta más que el rubio", dijo la ex de Rodrigo De Paul mirándose al espejo.

image.png

La influencer compartió una foto en sus redes mostrando su cambio de imagen y escribió "Brown girl baby". Y, si bien recibió muchos comentarios positivos de sus fans, algunos cibernautas notaron un parecido con una artista con la que Camila no se lleva muy bien.

"Deja de copiarle a la triple amore" y "Todo para parecerse a Tini", son algunas de las frases que los usuarios de Instagram inscribieron en el posteo de la modelo. Si bien puede deberse a una coincidencia con el color que usa la "Triple T", la mayoría de sus fans están de acuerdo con que le queda hermoso.

Fuente: Diario Show