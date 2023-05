Calu Rivero se manifestó tras la absolución de Juan Darthés: ¿qué dijo?

Lo cierto es que, luego de que se diera a conocer el fallo con el cual la justicia de Brasil, país de origen de Darthés en el que se refugió tras la denuncia de Thelma, absolvió al actor a pesar de haber comprobado gran parte de los abusos, Rivero decidió recurrir a su cuenta de Instagram para compartir sus sensaciones. Y lo hizo junto a una foto en la que se la ve jugando con Tao, el bebé que tuvo con su pareja, Aito de la Rúa.

“La justicia está en nuestra felicidad. En nuestra integridad, en aprender y avanzar. La vida es muy corta y las leyes muy raras. Hecha la ley, hecha la trampa… Hoy puedo comprender en el cuerpo el sentido de esta frase”, escribió Calu. Y agregó el hastag #absueltonoinocente.

image.png El posteo de Calu Rivero en Instagram

Cabe señalar que, tras el fallo absolutorio, Fardín habló con los medios. “Estoy cansada, pero fuerte y optimista, porque me rodea un equipo de personas muy serias y profesionales que no me permiten bajar los brazos. Es una causa que ya me trascendió, en todos los sentidos, para bien y para mal”, aseguró. E intentó poner el foco en las “conquistas” logradas: “Por supuesto muchas veces la Justicia es el último bastión al que podemos acceder. En Brasil, el 1% de los casos de abuso sexual son condenados. Yo sabía que iba a la guillotina. Cuando te dicen: ‘Tenés que apostar, tenés el 99% de posibilidades de perder, ¿jugás igual?’. Yo estoy tan confiada de mi verdad que dije ‘sí’”.

Thelma sostuvo que la defensa de Darthés hizo todo lo posible para “dilatar el momento de la sentencia”, al punto que el juez que dictó el fallo no fue el mismo magistrado que la “escuchó llorar durante cinco horas” en su declaración. Y señaló que hubo “desigualdad de condiciones”, ya que el actor “no respondió ninguna pregunta ni de la fiscalía, ni del juez, ni de la querella”. Además señaló que que el episodio de abuso, ocurrido en mayo de 2009, ocurrió justo antes de que en Brasil se sancionara otra ley. “Si me hubiese violado 68 días después, Juan Darthés hoy estaría enfrentando una posible condena de 10 años”, manifestó.

“¡El nivel de demencia! La gente diciendo que yo mentía pero no, fue el propio juez que en un fallo absolutorio dice que todo lo que dije está comprobado, que solo le queda la duda (sobre el acceso carnal), y frente a eso tenía que absolver al acusado”, aseguró Fardin, indignada. Luego explicó que el juez dijo “tener dudas” porque cuando sucedió el hecho ella tenía 16 años, y “por el proceso de shock que le provocó la violación en el momento, no pudo relatar exactamente todos los hechos del mismo modo que cuando a los 25, 26 años hizo la denuncia”.

Con la voz quebrada y al borde del llanto, Thelma afirmó, muy enojada: “Es una ridiculez que estemos discutiendo un fallo que admite que un chabón de 45 años me besó, me practicó sexo oral y me violó con sus manos. ¿De qué está hablando la gente? Dicen que no saben si me creen, pero me dijeron que fuera a la Justicia y que lo probara. La Justicia dice que todo eso está probado”.

FUENTE: Infobae