Brutal pelea en vivo entre Alejandro Fantino y uno de sus panelistas

Todo comenzó cuando el hombre analizó la situación del país “Acá cometen todos errores, los periodistas y los políticos. Yo creo que debemos ser 10 millones de argentinos de bien que pensamos todos lo mismo... ¡Hay que salir a la calle!”.

En ese punto, acusó a Fantino de “vivir en Narnia”, es decir, alejado de la gente común y corriente. Esto no le gustó nada a su jefe que le respondió: “Vos sabés que yo soy un tipo que vive contactado con la realidad”.

Figliuolo no cedió: “Disculpame, pero mi realidad, vos no la vivís…”. Como respuesta, Alejandro Fantino le respondió que no podía decirle algo así teniendo la casa y la camioneta que tiene.

Esta chicana enfureció a “Tronco”: “No, eso es un golpe bajo de m... ¿Sabés por qué tengo lo que tengo? ¡Porque laburo 20 mil horas por día!”.

Fantino le respondió: “¿Y yo cómo la tengo? ¿No laburo 20 mil horas por día?”. El panelista le dijo: “¿Pero sabés cuál es la diferencia entre vos y yo? ¡Que yo no te tiro esas cosas!”.

Alejandro le contestó: “¡No me digas que yo vivo en Narnia!”· Esto terminó de enfurecer a Sergio: “¡Vos no sabés el día a día que vive la gente!”.

Tras decir esas palabras, completamente enojado, el panelista se paró, se sacó los auriculares de un tirón, los arrojó contra la mesa, y se fue del estudio, gritando, ante la sorpresa de Fantino: “¡Váyanse a la m...! ¡No tienen ni idea lo que vivo yo, lo que hice…!”.