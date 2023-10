Alfredo Casero explotó contra JxC: "La traición a la Patria la van a hacer ustedes"

Lejos de intentar ocultar su bronca, el artista buscó dejar en claro su enojo. Lo hizo a los gritos a través de una trasmisión en vivo realizada en sus redes, donde apuntó contra los principales referentes y les pidió que piensen en su electorado si no quieren perderlo.

“Todas las idioteces de Juntos por el Cambio, todas las imbecilidades del PRO, todas la rosca al pedo que hicieron María Eugenia Vidal, el pelado inútil ese (en referencia a Larreta) y la gente que hizo daño por todos lados, como Espert tirando mierda. Todo el mundo que hizo mierda, todos, están directamente relacionados al triunfo de Massa”, dijo sobre las peleas desatadas en las últimas horas.

Y advirtió: “A ver si me explico mejor: si ustedes pelotudean esta vuelta y no llegan a un acuerdo rápido, van a tener el enojo de la gente”.

Sobre la elección del 19 de noviembre, Casero adelantó que votará por el líder de La Libertad Avanza. No obstante, pidió a la dirigencia de JXC que tengan cuidado con los pactos que realizan y recordó las veces que debió elegir en las urnas a candidatos que no eran de su preferencia solo porque habían sido integrados al partido.

“Nos hicieron votar a la Stolbizer, nos hicieron votar a Manes, nos hicieron votar a un montón de soretes que resultaron cagándonos. Así que pónganse las pilas, no boludeen. Y no se crean que son geniales. Bajen un poquito, bajen un poco, porque los que nos tienen que representar es a nosotros”, exclamó el actor al respecto.

En el mismo sentido, les recordó: “Ustedes se están postulando para ser funcionarios, hijos de puta. No nos están postulando para ser reyes. Así que pónganse las pilas y hagan las cosas bien. Nosotros vamos a volver a votar como idiotas. Se los aviso ahora. Ahora se los digo, después va a ser peor. Después, va a ser mucho peor porque”.

Entonces lanzó una advertencia contra Javier Milei y apuntó contra Patricia Bullrich, a quien le sugirió dar un paso al costado si no está en condiciones de liderar al partido fundado por Mauricio Macri.

“Milei no nos cagues eh. No nos vayas a cagar con arreglos con Massa”, le dijo al candidato de LLA. Continuó sobre la líder del PRO: “Señora, pásese a nafta o ponga adelante a María Eugenia Talarico. Y si no está bien, córrase usted, señora. Córrase. Pero pónganse pilas porque nos van a llevar puestos y créanme, ténganme la seguridad, que la traición a la patria la van a hacer ustedes, porque están traicionando a la gente que los que a la gente que convocaron y le mintieron”.

Concluyó: “Eso lo hicieron en el 2019, hijos de puta nos hicieron votar mierda desde el 2019, cuatro años rompiéndonos el ojete ustedes mismos. A los de Juntos por el Cambio y el PRO, más vale que esto lo salga para adelante. Milei, con todo el cariño que te tengo, no nos vayas a hacer una cagada”.

Casero realizó su descargo horas después de que Patricia Bullrich y Luis Petri encabezaran una conferencia de prensa en la que anunciaron su respaldo a Javier Milei, el candidato presidencial de La Libertad Avanza, en el balotaje.

El anuncio generó malestar dentro de la coalición, donde varios dirigentes salieron a decir que no estaban al tanto del pacto -del que también habría formado parte Mauricio Macri- y junto a sus espacios se opusieron públicamente a la decisión tomada por la presidenta del PRO.

La UCR, los gobernadores electos y en ejercicio, Horacio Rodríguez Larreta y bloques de legisladores, entre otros, fueron algunos de los que se expresaron al respecto y anunciaron que mantendrán la neutralidad de cara a la segunda vuelta. Una respuesta que generó enfrentamientos internos y dejó a JXC al borde de una ruptura.

