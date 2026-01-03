sábado 3 de enero 2026

Indignación

Bronca en las redes contra Noelia Marzol y su marido por mostrarse muy apasionados frente a su hija

La bailarina y Ramiro Arias vivieron un candente momento en la pileta y tuvieron un desafortunado comentario ante la menor, al expresarle: “¿Nos dejás solos?”.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Noelia Marzol y su pareja quedaron en el centro de la polémica luego de compartir en redes sociales un video grabado en una pileta.

El clip, pensado inicialmente como una situación cotidiana con tono humorístico y de pareja, generó un fuerte debate entre sus seguidores y usuarios de distintas plataformas, que reaccionaron con opiniones divididas.

En las imágenes se ve a la bailarina y al exfutbolista disfrutando de un momento de cercanía dentro del agua. La escena, de tono íntimo y sugerente, llamó rápidamente la atención no solo por el contenido en sí, sino porque en el entorno aparece su hija Alfonsina. Ese detalle fue el disparador principal de la controversia que se desató minutos después de la publicación.

Marzol acompañó el video con una frase que buscó ponerle un marco distendido a la situación: “Imposible tener un momento de lujuria así”. En el mismo clip se escucha cómo, en tono relajado, le pide a la nena que los deje solos por un rato, algo que muchos usuarios interpretaron como una situación inapropiada para ser filmada y difundida públicamente.

image

La repercusión no tardó en multiplicarse. Mientras algunos seguidores defendieron a la bailarina, argumentando que se trataba de una escena familiar sin malas intenciones y que cada pareja vive su intimidad de manera distinta, otros fueron mucho más duros en sus críticas.

En redes como X e Instagram, abundaron comentarios que cuestionaron la decisión de grabar y publicar ese momento, señalando la exposición de la menor y el contexto elegido.

Mensajes como “ese tipo de cosas no se muestran” o “no todo es contenido para redes” se repitieron entre quienes marcaron un límite entre lo privado y lo público. Otros, en cambio, salieron a respaldar a Marzol y Arias, destacando que no hubo nada explícito y que muchas veces las redes magnifican situaciones que, puertas adentro, son habituales en la vida familiar.

Fuente: Ciudad

