Brenda Asnicar habló por primera vez de su oscuro pasado de excesos

Ese largo camino no fue sencillo y la actriz flaqueó en muchos momentos por "malas compañías". Así lo reveló la mismísima Brenda Asnicar que se sometió a Terapia Picante.

“¿En algún momento tuviste una etapa de descontrol o de exceso?”, le preguntó el entrevistador Alan Parodi.

Brenda no dio vueltas con su respuesta y fue bastante directa, en pocas palabras, no la careteó. “Soy muy sentimental y soy muy apegada a mis afectos. En los momentos de más oscuridad fue en los momentos en los que estuve más lejos de mi familia”, reveló la actriz.

“¿Te llevaron por malos caminos?”, repreguntó Parodi. “A veces estás con nuevos amiguitos, o con gente que… Sí, por supuesto. Desordenes de horarios, o cosas que tendría que pasar más tiempo para darle un análisis a eso. Recién este año estoy saliendo al 2022”, reconoció Asnicar.

La ex Patito Feo también terminó por confesar que la pandemia y la fama con la que carga desde niña le generó una especie de paranoia que le impide tener vínculos de calidad. “Esas cosas me generaron mucha paranoia, más de la que tenía porque yo creo que la exposición que tuve desde tan chiquita me generó una cierta paranoia”, aseguró.