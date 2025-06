Brad Pitt no ocultó su fanatismo por Lionel Messi: "Lo adoro"

En medio de la promoción de su nueva película sobre la Fórmula 1 , Brad Pitt dejó a un lado los autos y los circuitos para meterse en un terreno igual de competitivo: el debate deportivo. Durante su participación en el programa Agree to Disagree, de LADbible Entertainment, el actor estadounidense sorprendió al declarar su admiración por Lionel Messi .

En redes ¿Lo provocaron?: el particular saludo del PSG a Lionel Messi por su cumpleaños

Idris no dudó en afirmar: “El mejor atleta del fútbol es mejor que el mejor atleta del fútbol americano”. La respuesta de Pitt no se hizo esperar: “No, no puedes decir eso”, replicó, defendiendo con énfasis el deporte que reina en Estados Unidos. Sin embargo, todo cambió cuando surgió el nombre de Lionel Messi.

“Messi, hombre”, lanzó Idris, generando la complicidad inmediata de Brad Pitt, quien no dudó en dejar en claro su fanatismo. “Lo adoro”, confesó el protagonista de El Club de la Pelea, Troya y Guerra Mundial Z. Además, el actor calificó el talento del argentino como “increíble”, aunque también se permitió una pequeña crítica: “Como un turista del fútbol, siempre pensé que tardó en brillar en el gran espectáculo”, dijo, aludiendo al histórico Mundial de Qatar 2022.

Mientras el fenómeno Messi sigue conquistando admiradores en todos los rincones, Pitt e Idris continúan promocionando F1: La Película, donde interpretan a dos pilotos de mundos opuestos: un veterano que regresa tras un accidente (Pitt) y un joven talento en ascenso (Idris). El film, dirigido por John Kosinski, se grabó en circuitos icónicos como Silverstone y Las Vegas, e incluso contó con la colaboración de equipos reales de la Fórmula 1.

Kosinski reveló que para construir el personaje de Sonny Hayes, interpretado por Pitt, se inspiraron en pilotos de carne y hueso: “Todos nos dijeron lo mismo: ‘Deberían hablar con Fernando Alonso’”, contó. Y así lo hicieron. Para Kosinski, Alonso y Lewis Hamilton son “actores naturales” en las pistas, y el asturiano incluso bromeó: “Toda historia necesita un villano”, comentario que el director no dejó pasar: “Fernando sería un villano perfecto para una película”.