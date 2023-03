¡Bombazo! Jimena Barón anunció que tendrá un bebé

Video Gran Hermano: el triste video de Mora al no encontrar su hermano Caramelo

Todo comenzó cuando un cibernauta le preguntó: “¿Para cuándo el bebé con Tuma (en referencia a Matías Palleiro)?”. Con la sinceridad que la caracteriza, la joven respondió que llegaría en el 2024: “Si Tuma está ok, yo tengo un añito de gira y estoy”.

Anuncio Jimena Baron.jpg

La cantante agregó: “De hecho vengan a verme al show. Después hago la gran Rihanna me parece”.

La frase de Jimena Barón hace referencia a la reaparición de la diva norteamericana que sorprendió al público al mostrar su pancita de embarazada minutos de antes de comenzar su show.

El ataque de Jimena Barón contra Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo

La joven se presentó en Mendoza y, además de anunciar que lanzará un nuevo disco, aprovechó para cuestionar a su ex pareja y a su ex mejor amiga.

"A Mendoza trajimos la trilogía, que es ‘La araña’, ‘La cobra’ y ‘La tonta’. Son como tres tomos fundamentales que hay que tener en la vida. Amigas de mierda, no. Un novio de mierda, no. Andar haciéndole pollo a cualquiera, tampoco”, arrancó Jimena Barón.

Jimena Barón en la Fiesta de la Vendimia:

Jimena Barón en Vendimia Para Todos

Tras el recital, la joven contó su felicidad por su exitosa presentación: “En 28 horas volamos a Mendoza, pisamos escenario por primera vez en este 2023, llenamos el Auditorio Bustelo y le cantamos el cumpleaños feliz a Momo, me escribí una cartita linda a mí misma y le pedí los sanguchitos del avión a los que vi que no los iban a comer así mañana no tengo que cocinar para la lunchera de Momo. Finalmente volviendo. Soy feliz”.