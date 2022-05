Bomba: ¿el sanjuanino Barassi planea irse del país?

No se pueden ni ver

El conductor que se encuentra de vacaciones en Nueva York con su esposa, la psicóloga Lucía Centurión, y no dudó en hablar desde allá con la periodista para "Agarrate Catalina" (La Once Diez). Al ser consultado sobre si tenía el sueño de hacer algún musical en Broadway o en algún otro país, Barassi confesó que su mayor deseo profesional está hacia Europa: "Estoy tentado... Siento que en Argentina estoy haciendo una carrera espectacular y estoy muy agradecido, y siento que aún hay mucho por hacer en mi país. Pero bueno, hice una serie de Disney que se va a estrenar en México y en España, hay algo del mercado español que me seduce bastante".