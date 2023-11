Beto Casella tiró munición gruesa contra Wanda Nara

Esta semana Wanda Nara lanzó su carrera como cantante. Con un llamativo video clip, la mediática estrenó su primera canción, titulada Bad Bitch, y causó opiniones encontradas tanto en las redes sociales como en los distintos medios de comunicación. Entre las críticas, no pasó desapercibida la opinión de Beto Casella, quien fiel a su estilo, no tuvo filtro al expresar su desagrado. "Y viene esta chica y mmm, mmm. Me parece una ver... total. ¿Por qué te la voy a remar y sostener 'que bueno, son las nuevas expresiones musicales'?", deslizó en su programa de Rock and Pop.