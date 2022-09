Benjamín Vicuña, ¿dolido tras su separación de Eli Sulichin?

Sabemos que el actor chileno no es alguien que le guste hablar de su vida privada o personal, pero en el último reportaje que brindó, ocurrido en "La Put* Ama" (programa que conduce Flor Peña), tuvo buenas palabras para su ahora ex pareja . "De Eli no tengo nada malo para decir, se llevó muy bien con mis hijos y lo demás pertenece a mi mundo personal", manifestó.

sulichin.jpg Benjamín Vicuña y Eli Sulichin, tiempos de amor.

Trascendió que el ex marido de Pampita estaría molesto con el tratamiento que se le ha dado a la noticia del fin de su noviazgo en la prensa. Ahora Yanina Latorre, panelista de "LAM" fue por más y dijo al aire algo que no habría caído bien a Benjamín.

La esposa de Diego Latorre aseguró que la relación "no terminó mal. Él no puede creer que Eli no lo elija, lo vamos a decir". Y la panelista no terminó allí. "Eso habla mal de él. Te hirieron el orgullo, bancatelo", cerró contundente.