Benjamín Vicuña, despechado, responde a Eli Sulichin tras la separación

“Ella dio por terminada la relación. No hubo conflicto, ni pelea. Creo que los dos se quieren mucho. No hay terceras personas”, había dicho Yanina Latorre en LAM. Parece ser que este relato sobre la separación no es el que más le simpatizó al actor chileno entonces decidió hacer algo que no es común en su carrera: salir a hablar de su vida privada.