Benjamín Vicuña atraviesa su peor momento recién separado de Eli Sulichin

A menos de un año de comenzado su noviazgo, Benjamín Vicuña y Eli Sulichin anunciaron su separación. Según el entorno de la joven fue ella quien terminó dejando al actor chileno que, devastado, no tuvo otra opción que aceptar que el amor se había acabado.

Ahora, otro suceso de la vida golpea aún más fuerte a Vicuña que estaba en Chile c uidando a su padre, cuya salud había empeorado mucho en las últimas semanas.

Fue el propio Benjamín Vicuña quien se encargó de dar la triste noticia sobre el fallecimiento de Juan Pablo Vicuña, su querido padre que dejó de existir este martes. El hombre estaba internado en la Clínica Las Condes, del país vecino y hasta ahí había viajado el actor para pasar con él sus últimos momentos.

"Gastaste todos los zapatos recorriendo el mundo y hoy el mundo se me hace un nudo y se mete en mi garganta. Un rudo cursi, un vaquero sin caballo, un señor noble y directo. El último de los románticos que dejaron todo por amor. Veo que viene de familia", escribió Vicuña en un sentido posteo dedicado a su padre.

benjamín vicuña 1.webp El sentido posteo de Benjamín Vicuña a su padre quien falleció en Chile.

Sin dudas, estar sin Eli Sulichin para el chileno justo en este momento no será para nada fácil y hay quienes creen que ella viajaría a Chile para acompañarlo a pesar de estar separados. De momento, sin embargo, son solo rumores.

"Hoy puedes volver a bailar rock and roll. Hoy abrazás a tu madre y a tu nieta, en lo que estoy seguro será una fiesta cósmica. A brillar padre, don Juan Pablo. Elvis has left the building", cerró Benjamín Vicuña en un posteo de Instagram donde publicó una foto de su padre de joven. El parecido es increíble.