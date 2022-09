Barby Franco y Fernando Burlando reciben una muy mala noticia

La modelo está cursando un embarazo muy feliz y así lo comparte en redes sociales todo el tiempo, aunque en las últimas horas las noticias parecen no ser buenas para Barby.

"Hola reposo", escribió la joven en una foto en la que se la puede ver descansando en una reposera. Parece ser que la indicación médica es que esté tranquila para que su bebé no corra riesgo y eso tiene bastante afectada a la pareja.

Consultado por Intrusos, Fernando Burlando aclaró qué es lo que ocurre con Barby y reconoció: "No la estamos pasando para nada bien".

El abogado dio una entrevista para el programa de chimentos en la que le preguntaron por qué había faltado a una boda ya que sospechaban que no había querido ir para no cruzarse con Elba Macovecchio, la esposa de Jorge Lanata con la que Burlando tiene un enfrentamiento legal.

Lejos de esquivar la pregunta, Fernando Burlando dio los por qué de su faltazo. "No sabía que iba la doctora Elba, segundo no fuimos porque Barby tiene muchos problemas ultimamente, está con reposo. No la estamos pasando realmente de la mejor manera y ella obviamente tiene que descansar. Lo está disfrutando de una manera muy especial", dijo.

El letrado no quiso entrar en detalles sobre el estado de salud de Barby Franco pero sí dejó entrever que no está todo bien con la salud de la bebé y deberán resguardarse hasta que nazca.

El doloroso motivo por el que Barby Franco no quería hablar de su embarazo a la prensa

Esta no es la primera vez que Barby y Fernando Burlando se quedan embarazados y hace muy poco supimos la verdad.

Fue el abogado el que contó que antes de la bebé que viene en camino, la modelo tuvo otro embarazo y lo perdió. Fue tan doloroso para ella que durante los primeros meses no quería que Burlando ni nadie hable sobre su estado. Recién transcurido un tiempo prudente, Barby Franco contó que Emma venía en camino.