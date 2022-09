Barbie Vélez mostró su pancita de embarazada y contó cómo se llamará su bebé

Barbie Vélez atraviesa una de sus mejores etapas. Embarazada de su primer bebé con Lucas Rodríguez , su marido, no hace más que compartir tiernas postales en redes sociales. Sus miles de seguidores le piden ver cada una de las etapas del embarazo y ella muy contenta no tiene ningún problema en mostrar toda la intimidad de su hogar.

"Los posibles nombres son Salvador o Baltazar, algunos de esos dos. No está decidido, pero sí que será alguno de esos ", contó la hija de Nazarena Vélez a través de sus historias de Instagram.

BARBIE VÉLEZ.webp Barbie Vélez habló con sus seguidores en Instagram.

El embarazo de Barbie está muy bien y muy saludable. Espera que su primer hijo con Lucas Rodríguez nazca para el mes de febrero de 2023.

La reacción de Nazarena Vélez al embarazo de Barbie

En diálogo con Ángel de Brito, en LAM, Nazarena reveló cómo le dijo Barbie que estaba embarazada y cómo reaccionó ella ante la noticia. “Se me quedó como diciendo: ‘Sí, te juro que sí’. Y después nos abrazamos y me dice: ‘¿Y ahora qué?’ Es tan chica y tenemos una relación que no sé cómo explicarlo, todavía estoy en shock”, había dicho la exvedette al contar el momento de felicidad.