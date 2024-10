Bake Off Famosos: otro participante fue eliminado del reality tras dar un beso apasionado

El peor de todos en la prueba fue Damián que puso su agua a 60 grados. Cande logró 75 grados llevando la cuenta haciendo sentadillas y la que fue perfecta fue Andrea del Boca que hizo un 80 perfecto.

Después tuvieron que hacer dos creaciones (saladas o dulces) para acompañar al mate y todos tuvieron muy buenas creaciones.

Los dos mejores de la semana quedaron Camila Homs (defendiendo el delantal celeste) y Nacho Elizalde. Tras un mano a mano, finalmente el streamer e influencer se quedó con el delantal.

“Ya haber ganado a Cami una vez, ya me quedo conforme”, expresó el joven que actualmente se encuentra en LuzuTV.

En la cuerda floja quedaron Damián de Santo y Andrea del Boca. Ambos pasteleros muy queridos en el reality.

Los dos pasaron al frente y tras minutos de una tensa espera, Wanda Nara dijo que el próximo eliminado era Andrea.

