Bailando 2023: conmoción por el ataque de pánico de un participante

A continuación, mostraron al influencer rosarino junto a una persona en el sector del estacionamiento, donde se lo pudo ver agachado e instantes más tarde, siendo asistido por una bombera. Minutos después, Federico Hoppe, productor del programa, le confirmó al conductor que Holder había sufrió un ataque de pánico.

“Algún tema de salud debe tener, porque ayer también le bajó la presión. El lunes también estaba medio raro. Ya van tres días que está así”, dijo Marcelo Tinelli un tanto asombrado por lo que estaba pasando en el vivo. Luego, el animador se acercó a la ambulancia donde se encontraba tendido el participante y le dijo algunas palabras al oído. Al volver al piso, comentó: “Es raro todo el tema mental y los ataques de pánico. Me da mucha pena, me da ganas de llorar con él, y esa angustia, y escucharlo decir ‘no quiero sufrir más’...”.

En tanto, Marcelo Polino decidió salvar a Tomás Holder y Agostina Caute y la pareja continuará en el certamen.. “Fue por la acompañante. También hay que apoyar a la gente que acompaña. Aguante los acompañantes”, sostuvo el periodista.

“Ahora estaba respirando profundamente y más calmo, pero me dio mucha pena, como si hubiera estado durmiendo a mi hijo que estaba llorando en la cama. Ojalá que se mejore. Me parece un pibe de primera, siempre ha sido muy respetuoso, muy cariñoso con nosotros, y me da mucha pena que esté pasando esta situación espantosa. Me dan ganas de abrazarlo y quedarme con él”, completó Marcelo emocionado.

Una vez recuperado, Tomás volvió al estudio y señaló: “Estoy luchando con ataques de pánico. Estoy dando lo mejor de mí, a veces no me sale. A veces me matan por algo que no soy. No soy mal pibe. Quiero hacer las cosas bien y a veces no me sale, no sé bailar. Estoy yendo al psicólogo para poder evitar todo esto. No quiero dar este papel, estoy para más”. En tanto, Tinelli lo aconsejó: “Las cosas personales las tenes que solucionar en privado. Pero acá gozas de todo nuestro cariño y amor”.

A días de haber solicitado a la producción del Bailando 2023 que le cambiaran a su coach, Tomás Holder se expresó a través de las redes sociales con un extenso escrito en el que admitió que algunas circunstancias comete errores y también reflexionó sobre su repentina apareció en los medios.

Se trató de un escrito que compartió en sus historias de Instagram -red social en la que tiene más de un millón de seguidores- y el que tituló “Lo intento”. “Siempre intenté dar lo mejor de mí para cada uno de ustedes. Intenté ser real, ser yo mismo y mostrarme como soy, dejar de tener ese escudo del personaje, dejar de ser alguien que no soy para pertenecer o para ser ‘aceptado’”, escribió el joven oriundo de Rosario.

“Ese pibe con músculos, soberbio, y con la cabeza en alto no fue nada más que un escudo ante la sociedad de mierda en la que vivimos”, continuó el participante y agregó: “Hoy en día me muestro como soy, con mis virtudes, con mis defectos, a veces soy apuntado con el dedo por ciertas acciones, que no las hago con maldad, sino que con inocencia y dignas de un chico 21 años”.

“Nunca fui un pibe malo, pero se me tildó muchas veces de ello. Creído, soberbio, insoportable, y muchas cosas más tuve que escuchar. Lo que no entienden que es que vivimos en un mundo difícil, y pertenecer al mundo de la fama, la tele, es muy difícil, no es para cualquiera, sino tenes la cabeza fría te comen rápido”, analizó sobre el rol que intenta mantenerse en los medios.

FUENTE: Infobae