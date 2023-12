'Back to Black': ¿cuándo se estrena la película sobre la vida de Amy Winehouse?

Las biopics sobre grandes estrellas de la música no paran de anunciarse. Si hasta hace poco teníamos films como Rocketman y Bohemian Rhapsody: la historia de Freddie Mercury, hoy tenemos no solo a la próxima Bob Marley: la leyenda, sino también a Back to Black, la próxima película biográfica sobre Amy Winehouse. El largometraje, dirigido por Sam Taylor-Johnson y protagonizado por Marisa Abela, se estrenará en mayo de 2024.