Así vivieron los jugadores la boda de Nicolás Tagliafico y Carolina Calvagni

Si bien todos sus compañeros de la Scaloneta estaban invitados, fueron solo algunos los que pudieron llegar al evento ya que otros terminaron los festejos en el país y partieron para Europa a sus clubes que los reclamaban.

Lautaro Martínez con su novia Agustina Gandolfo fueron los primeros en compartir un video de su llegada a la boda con un Lautaro durmiendo en el auto antes de arribar al salón.

Lautaro Martínez se duerme una siesta antes de la boda de Tagliafico.

Quienes también dijeron presente fueron Lisandro Martínez y su novia Muri López. Rodrigo De Paul y Messi no pudieron asistir, el primero porque ya viajó a Madrir junto a Tini y el Capitán porque la fecha coincidia con el cumpleaños de uno de sus familiares en Rosario.

Nicolás Tagliafico 1.webp

También hubo un momento para recordar que somos campeones del mundo cuando Tagliafico y Caro entraron con la copa del mundo mientras de fondo sonaba We are the champions. Después ambos besaron la copa y desataron la ovación de todos los invitados. Una locura.

Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni en su boda.