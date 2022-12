La familia de Lautaro Martínez sufrió un drama en Qatar y terminaron en el hospital

“Lo quiero contar para que a nadie más le pase porque me parece super peligroso y fuerte lo que pasó. Hace unos días, mi hermana y su novio fueron al shopping y pidieron un jugo. Cuando mi cuñado se había tomado ya media botella descubrió que adentro tenía vidrios muy grandes”, arrancó diciendo Agustina muy preocupada.

agustina gandolfo.webp

Lo peor de todo es que cuando la familia de Lautaro Martínez reclamó al propietario del local, éste no se hizo cargo de lo que ocurría y los mandó al hospital.

“Nos dijo que no pasaba nada y hasta nos acusó de que nosotros habíamos metido los vidrios o que pudieron haber entrado, no sé cómo, porque no sé cómo pueden entrar vidrios en un jugo”, relató Agustina. El cuñado de la joven mendocina no sufrió daños porque no llegó a tragarse ningún vidrio pero la denuncia contra el comercio fue radicada en la Embajada.

“Un bebé no tiene la capacidad, como tuvo mi cuñado, de identificar que adentro de la bebida había vidrio. Incluso si él mismo se lo tragaba le podía haber perforado algo. Me parece muy grave”, cerró.