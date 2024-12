Arrancó Gran Hermano: estos son todos los participantes

Renato Rossini de Perú

image.png

Oriundo de Lima, Renato aseguró que ha venido a ganar Gran Hermano. "Crecí con mis abuelos y mi mamá que trabajaba y estudiaba a la vez. Estudié Administración y Marketing y estoy muy agradecido con mi familia por haberme recibido", dijo. Renato es influencer y ya participó de otros realitys.

Jenifer Lauría de Canning

image.png

Jenifer trabaja hace diez años en la Federación de Camioneros. "Trabajo hace casi diez años con los Moyano, los conozco a todos y buena onda", dijo. Tiene una hija y sostiene que siempre llama la atención porque es "re gritona".

Brian de San Miguel

Brian tiene 27 años y es de San Miguel. En su presentación contó que trabaja como vendedor ambulante en los trenes desde que tiene 12 años. Además, es papá de tres niños.

image.png

Andrea Lázaro de barrio San Cristóbal

Andrea es profe en un gimnasio y asegura que le gusta "hablar mal de los hombres". "Es difícil vincularse, está complicado", dijo y contó que hace 18 años que vive sola.

image.png

Juan Pablo de Vigili de Corrientes

image.png

Juan Pablo es arquitecto y emprendedor. "Me gusta competir porque me gusta destacar", dijo. Aseguró ser buena onda, medita y sueña con ser actor.

Delfina de Lellis de 3 de Febrero

image.png

Delfina es modelo y asegura que entró a Gran Hermano para demostrar que las modelos también pueden ser inteligentes. "Soy hiperactiva, no puedo estar acostada todo el día", dijo.

Luciana Martínez de Santa Cruz

image.png

Su nombre en el DNI es Jorge Barrionuevo pero dice que hace más de diez años, a escondidas de su familia, es Luciana Martínez. Luciana utilizó el reality para confesarle a su familia que es una mujer trans.

"Ahora quiero que me conozcas como Luciana Martínez, me vine con mi valija hasta Buenos Aires. Tengo siete hermanos y dos de ellos estuvieron presos. Soy Bailarina, asesora de imagen, administrativa y profe de baile", dijo.

Ulises Apóstolo de Córdoba

image.png

Tiene 26 años, es politólogo, asesor del legislador y fanático del cuarteto.

Chiara de Ezeiza

image.png

Trabaja como modelo, promotora y bailarina. Tiene 30 años, es de Ezeiza y es dueña de una personalidad avasallante.

Santiago Algorta de Uruguay

image.png

"Sufro bullying por fachero, me gusta gustar. Me dicen Tato. Yo soy lo que soy y me gusta como soy. Tengo clarito cuáles son las caras que me dan resultados", dijo el uruguayo en su presentación.

Ezequiel Ois de Ramos Mejía

image.png

"Mi relación con la música empezó cuando tenía 7 años. Me lookeo como en los 80 y los 90", aseguró y dijo que es fanático de la cama solar.

Luz Tito de Jujuy

image.png

Luz Tito trabaja en la terminal de la capital de Jujuy. Trabajó como niñera, en una pizzería y hoy está de novia con un chico español.

Sofía Buscio

image.png

Sofía, que se hace llamar Sopa, tiene 32 años, es licenciada en marketing. Ama los tatuajes y las motos.

Petrona Jeréz de Tucumán

Gran Hermano.jpg

Petrona Jeréz dice que es cocinera, peluquera, depiladora, de todo un poco. "Tengo una nena de 30 años y estoy casada con Jorge hace 30 años", dijo en su presentación.

Petrona sostiene que le gusta hacer bromas y que va a ser "pura risa" en la casa.

Martina Pereyra de La Plata

martina gran hermano.jpg

Martina tiene 24 años y trabaja como modelo y contadora. En su presentación dijo ser hater de las tareas domésticas y todo aquel que la trate de tonta tendrá un problema.

Giuliano Vaschetto de Santa Fe

Giuliano es de Venado Tuerto, padre de un hijo y en su presentación dijo que no cree en la monogamia.

gran hermano giuliano.png

Sebastián Bello de Mendoza

image.png

Sebastián es de San Rafael, Mendoza. Con una voz muy particular aseguró "a los 5 años me sacaron las amígdalas y por eso tengo esta voz".

Sebastián usa audífonos porque padece hipoacusia leve. Tiene 23 años, le gusta el modelaje y trabaja en un taller mecánico.

Candela Campos de Provincia de Buenos Aires

image.png

Candela es de Villa Luzuriaga y es promotora y patinadora profesional. En su presentación dijo que le gusta el chisme y se definió como simpática y charlatana. Dijo ser muy ordenada y disfrutar las tareas del hogar.

Carlos Tocco de Ituzaingó

image.png

Carlos es empresario de la noche y tiene 63 años. Además de ser dueño de un boliche vende lencería. “No ladro, muerdo directamente”, dijo, a la hora de definirse. “No quiero ser el viejo boludo de la casa”, lanzó, dejando en claro su perfil.

Luca Figurelli de Berazategui

Luca tuvo el sueño de ser jugador profesional. "Jugaba de 3, en lateral por izquierda", dijo. También le gusta el streaming pero confesó que cuando intentó hacerlo "no me veía nadie".

"Soy chamuyero, soy bastante tímido pero entro en confianza y empiezo a tirar palos para todos lados", aseguró.

image.png

Sandra Priore de La Plata

image.png

Sandra Priore es pescadora y aseguró que no entra a la casa a "levantarse a nadie" pero que tampoco sabe "lo que pueda pasar".

Lourdes Ciccarone de Mar del Plata

image.png

Lourdes dice que lo que la destaca es "ser una mina fachera, copada, graciosa". Además reveló que estaba de novia antes de entrar al reality. "Entro casada", dijo pero puso en duda la continuidad de su noviazgo.

"Mi estrategia es hacerme la rubia boluda", aseguró.

Claudio Di Lorenzo de Flores Capital Federal

image.png

Claudio Di Lorenzo tiene 41 años y tiene dos hijos. "Me gusta molestar a la gente, me gusta hacer bromas. No me imagino estático. Soy uno de los que cree que la tierra es plana y no redonda", dijo.

Keyla Sosa de Tigre

image.png

Keyla fue la primera en ingresar a la casa, se reconoció como "cholula y con gran personalidad". Además reveló que está de novia hace cuatro años y que su padre era un mujeriego.