Arde Gran Hermano: entre complots y traiciones, así quedó la placa de nominados

Así las cosas, la placa quedó conformada por seis nombres: Furia, Isabel, Bautista (9), Lisandro (6), Joel (6) y Agostina (5). De estos participantes, Nicolás, el último líder de Gran Hermano, deberá sacar un jugador y poner otro.

Embed - Bautista, Lisandro, Joel y Agostina se sumaron a la placa de Furia e Isabel: todos los votos

Una de las jugadoras que se vio más afectada fue Isabel, quien no solo ya se encontraba en placa, tras su sanción, por haber filtrado información del afuera, sino que también había revelado su estrategia de juego. Con esa sensación, la personal shopper e instructora de Taekwondo habló con Santiago del Moro y le manifestó su arrepentimiento: “Estoy triste, con mucha responsabilidad por decepcionar a la gente que confió en mí, pasan cosas que no se pueden explicar y yo hoy hice lo que tenía que hacer para poder entender que todo se puede revertir y que se va a revertir porque por algo estoy acá”, comenzó diciendo la oriunda de La Plata.

Luego, antes de dar inicio a la gala de nominación, Isabel agregó: “Yo le agradezco muchísimo a la gente, no pensaba que iba a volver, pasan estas cosas, te agarran así y bueno, la señora (por ella misma) se equivocó, se mordió la lengua la ‘recargada’. La Queen re ‘cagada’”.

Justamente, la primera jugadora en pasar al confesionario fue Catalina, otra de las reingresadas, quien cruzó a Isabel por su juego a dos puntas. La pediatra le dio sus votos a Agostina y Lisandro. Después fue el turno de Zoe, quien apuntó contra Martin y Lisandro.

Y si bien, hasta este entonces, la placa parecía inclinarse contra el grupo de los Spidermans, estos votos fueron anulados. Esto se debió a que Gran Hermano mostró previamente un tape donde muestra un complot entre Catalina y Zoe para disparar contra Lisandro. Luego fue el turno de Nicolás. El nuevo líder de la semana votó a Joel y Virginia. A él le siguió Manzana, quien nominó a Bautista y Agostina. Después fue el turno de Virginia, que dijo los nombres de Lisandro y Bautista.

El juego continuó y varios participantes pasaron por el confesionario: Bautista (Virginia y Catalina), Rosina (Agostina y Martín), Emmanuel (Bautista y Lisandro).

Así llegó el turno de Lisandro. El asesor financiero vivió una semana complicada tras el reingreso de su excompañera, Isabel. Es que el joven esperaba reencontrarse con aquella participante que lo apoyaba en todas sus decisiones, sin embargo, el juego de la rubia iba por otro lado.

Este malestar provocó que Lisandro se quebrara en llanto en el confesionario horas atrás: “El ingreso de Isabel me tiene desequilibrado, estoy bastante mal y sumado ayer a la situación que me tuve que bancar con Julia que me vino a gritar en la cara, eso sumado a Isabel abalando todo eso. Sinceramente cuando entró yo esperaba a mi amiga que se fue, y ayer a la mañana cuando pasó lo que pasó, que la sancionaron, yo esperaba una explicación de por qué tanta distancia, tan rara”.

Embed - Gran Hermano les informó a los participantes que hubo complot

Luego, Lisandro siguió explicando sus sentimientos: “Cuando ella se fue me puse mal. Yo quería que vuelva y no entiendo si es una estrategia, no entiendo qué está haciendo ella, no sé qué le habrá prometido a la gente, no sé si les prometió que iba a jugar con Furia, que me iba a desestabilizar a mi, la noté determinada a que para ella yo soy caca”. Tras exteriorizar lo que le pasaba, Lisandro nominó a Joel y Catalina.

Las nominaciones en el confesionario continuaron así: Agostina (Bautista y Martin), Martín (Joel y Virginia), Joel (Bautista y Lisandro). A esto se suman los dos puntos que le había dado Lucía a Lisandro tras salir de la casa.

Una vez que todos los participantes habilitados pasaron por el confesionario (Furia e Isabel no podían nominar), los votos quedaron de esta manera: Bautista (9), Lisandro (6), Joel (6), Agostina (5), Martín (4), Virginia (4) y Catalina (2).