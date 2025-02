Apareció un 'hijo no reconocido' de Ángel de Brito: qué dijo el animador

En los textos puede leerse: “Ángel de Brito, soy tu hijo. En serio. Mi mamá quiere que nos hagamos un test de ADN, está segura que vos sos mi papá. ¿Por qué nunca me cuidaste? Eres alguien muy malo, papá. Quería que seamos una familia linda y buena, pero nunca me cuidaste estos años”.

El joven, con poca delicadeza, no duda en hacerle un fuerte requerimiento al periodista: “Quiero que me compres todo. TODO. Todo lo que yo pida. Si me preguntás, en la escuela voy muy bien, saqué todos 10 el año pasado. Así que tenés un hijo inteligente. Pero, ¿por qué nos abandonaste?”.

El conductor de América TV se mostró muy irónico frente a esta situación, dando a entender que todo se trataría de un truco para sacarle dinero.

Días atrás, en LAM, Ángel de Brito había dejado bien clara su postura: “Nunca quise tener hijos. No me surge. Siempre fui discreto. Soy así, lo que ves. No hay mucho personaje. Me lo preguntan siempre, pero no. De existir la posibilidad, hubiera recurrido a la subrogación, pero no me surgió”.

Y agregó: “No tengo control sobre eso, como cualquier otro. Yo elijo no hablar, no mostrar, no contar, no relatar todo el tiempo”.

Casado desde hace años con Javier Medina, su pareja, el periodista siempre se negó a abrir su casa a la prensa.