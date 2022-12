Antonela Roccuzzo ninguneó a Wanda Nara y la obligó a tomar una drástica decisión

“Antonela no subía ninguna foto hasta que terminaba el partido, lo que hizo que Wanda Nara se mande una cag… Es mandada a ser”, reveló Rodrigo Lussich en Socios del espectáculo.

Es que Wanda compartió una foto del pasado donde se la ve junto a Antonela pero la esposa de Messi tiene la cábala de no subir fotos antes del partido. “Antonela no subía por cábala una foto, repetía las zapatillas, el jean. Wanda Nara se sacó una foto de cholula, haciéndose la amiga y la otra no se la sube. Después la tuvo que borrar”, explicó el conductor del programa.

La rubia había escrito una emotiva frase para Antonela Roccuzzo. “Feliz por Argentina. ¡Por él y sobre todo, por ella! Te quiero, @antonelaroccuzzo. ¡Los tequilas que nos tenemos que tomar!”, escribió la empresaria en la historia de Instagram que luego borró.

wanda nara 1.jpg

Antonela se hizo la desentendida y no reposteó el mensaje de la mayor de las Nara. De hecho, publicó mensajes que le llegaron de cientos de famosos como Sofía Jujuy pero nada de Wanda Nara.

“La borró porque después del partido Antonela empezó a ‘repostear’ un montón de fotos, de hecho ‘reposteó’ uno de Sofi Jujuy, pero a Wanda no. Wanda se sintió ninguneada y dijo ‘la tengo que sacar porque quedé como una bolud…’”, señalaron en el programa.

Lussich, para colmo, siguió echando leña al fuego y provocó a Wanda Nara. “Se hace la íntima y la otra la ningunea, le dice ‘¿quién te conoce, Wanda Nara?’ Le puso lo de los tequilas y Antonela le dijo ‘dale, esperame en la barra con los chupitos’”, se despachó. Parece ser que Antonela Roccuzzo no tiene ganas de ser amiga de la nueva novia de L-Gante.