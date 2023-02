Antonela Roccuzzo impactó en los premios The Best con un look total black

No la pueden ni ver

Tras ganar el mundial, la presencia de Lionel Messi en la gala de The Best era de lo más esperado y Antonela Roccuzzo estuvo a la altura.

La rosarina llegó de la mano de Messi con un look total black, un vestido muy entallado con mangas y cuello media polera.

Hubo un detalle con el que Antonela la rompió en la alfombra roja y fue una mini cartera con forma de rosa, de color rojo y apliques blancos.

Por su parte, Messi también se eligió un look total black para The Best: traje negro con solapas con brillos, camisa y moño. Unos bombones los dos.

the best 1.webp Antonela Roccuzzo y Lionel Messi con sus looks total black.

lionel messi.webp

La palabra de Lionel Messi tras recibir el premio The Best

"No se puede estar más nervioso de lo que estoy. Es un placer volver a estar acá, estar con Benzema aunque no está, estar con Kylian que los dos tuvieron un año grandísimo... es un honor volver a estar en esta gala", arrancó Messi.

"Quiero agradecer a mis compañeros, hoy estamos acá Scaloni y el Dibu y somos representación de ellos. Esto es parte de ellos y es un reconocimiento a todo el grupo por lo que hicimos. Este año fue una locura para mí, pude conseguir mi sueño después de tanto pelear, de tanto buscarlo, de tanto insistir", cerró.