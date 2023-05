Ángel de Britto sin pelos en la lengua contra Jimena Barón

Tras ver el descargo de la cantante y el tape de cómo se comportó la prensa con ella, De Brito opinión sobre la reacción de Jimena: "Yo también entiendo esta parte de Jimena de me tengo que ir por el motivo que sea, a mí me da un poco de bajón que siempre es la excusa del hijo. A ver, trabaja de esto, sabés que venís a programa, sabés que tardás, sabés que están las cámaras afuera, pasa siempre, es parte del laburo".

De igual forma, Ángel manifestó: "Nosotros, los jurados del Bailando, sabíamos que salíamos y si había algún bolonqui con nosotros, sabías que tenís que hacer tres notas, es parte del trabajo eso. No digo que tenga obligación, no digo que tenga que hablar. Pero sería más fácil contestar 3 preguntas y es el mismo tiempo que perdés peleándote".

Jimena Barón realizó un duro descargo tras su dramática salida de los estudios de América TV: empujones, chicanas, y denuncias

Jimena Barón estuvo como invitada en Noche al Dente (América TV), al finalizar el ciclo y salir de los estudios del canal, la actriz pasó un tenso momento, ya que al decidir no frenar para dar notas, todo se descontroló y fue un caos que terminó con empujones y burlas.

La cantante regresó a su casa y desde el baño grabó una serie de historias de instagram donde mencionó el hecho y ejerció su descargo: "Una locura total lo que pasó a la salida. Yo freno siempre a dar notas, intento respetar el laburo de la persona que viene para hacerte una entrevista no pactada pero entiendo”.

En ese momento, Jimena se refirió al por qué no pudo parar a dar notas: “El tema es que eran las 12.15 de la noche, Momo estaba en casa esperándome y les dije con mucho respeto que tenía que rajar a casa, porque tenía que resolver el hecho de acostarlo y que tenga unas horas de sueño para mañana, que se levanta a las 7 de la mañana. Ahí la buena onda se transformó en odio”.

Posteriormente, manifestó qué fue lo que le hicieron tanto a ella como a las personas que la acompañaban: "Empezó la locura total, me empezaron a pelotudear, diciendo que si hablo de mi música freno, sino no. Un nivel de violencia inexplicable. A Mili, que labura conmigo, le pegaron en la costilla y al señor que me llevaba en el auto, le golpearon todo el auto. Después volvió a América a hacer una denuncia de tanto que le golpearon el auto".

Sin especificar las personas o medios involucrados en el hecho, aclaró: "Claramente que una va al programa de Fer Dente porque me tratan bien. Hay programas que si no hacés lo que quieren en el momento en que se les canta, te tratan para la mierda. Fuimos dos minas a las que a una la empujaron, a mi me forrearon y golpearon un auto en el que yo estaba, abrieron las puertas... una locura total. No sé que dirán mañana, pero fue espantoso".

Fuente: Exitoína