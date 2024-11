Ángel de Brito dijo que dos reconocidos locutores lo "falsean" y lo atacan por la espalda

"La conductriz chocadora y el locutor plantita se juntan en la pelu y me sacan el cuero", reveló el periodista en la publicación, aunque evitó mencionar los nombres de los protagonistas en cuestión.

Enseguida, el posteo recibió cientos likes y muchísimos comentarios. Los seguidores de Ángel de Brito quedaron intrigados y empezaron a mencionar a figuras del ambiente artístico.

De todos modos, el conductor de LAM no dio más pistas ni dijo quién había acertado, como suele hacer cuando tira un enigmático.

El dueño de las noches de América TV señaló que, cuando los cruza personalmente, intentan congraciarse con él. "Después me ven, y me falsean. Concéntrense en lo importante, a ver si carretean un poco…", completó.

El mensaje picante que publicó Ángel de Brito sobre Wanda Nara y Mauro Icardi: "Lo peor es..."

Mauro Icardi sorprendió a todos en las redes sociales al mostrar que Wanda Nara estuvo en la casa de Santa Bárbara, donde él se hospeda desde hace unos días tras la escandalosa denuncia que presentó la mediática en su contra.

"Dos horas instalada en mi domicilio acosándome. ¿Qué carátula o título le ponemos a esto?", exclamó en sus historias de Instagram para dejar en evidencia a la madre de sus hijas.

En su cuenta de Twitter, el periodista Ángel de Brito subió un mensaje picante sobre el video que compartió Mauro y dio su veredicto sobre este nuevo capítulo del Wandagate.

El conductor de LAM advirtió un detalle no menor en la grabación: el jugador no cuidó la imagen de su ex mujer, que siempre se muestra radiante en las redes y la TV.

"Lo peor es la foto que le saco", comentó Ángel al citar un tuit de Yanina Latorre. La angelita también se refirió a este nuevo capítulo del Wandagate.

"¿No era violento? ¿Qué pasó? La abogada quilombera no dijo que amenazaba a Wanda y que ella le tiene miedo?", fueron las palabras de la angelita, durísima con Wanda.