Andy Kusnetzoff lloró al volver a la radio tras la muerte de su padre: "Me superó"

El periodista comenzó su programa con una charla sobre el duelo acompañado por Gabriel Rolón: “Me preparé un montón para esto, incluso ayer fui a terapia para que no pase esto, lo tenía controlado, Rolón. Pero siempre el humor me sacó de estos lugares”. El licenciado le aclaró: “No hay manera de prepararse para estas cosas, Andy Kusnetzoff, es como salga, podés estar un mes de vacaciones, pero sabés que está, pero para la psiquis es difícil entender que no va a estar más”.