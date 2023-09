Andrea Rincón reveló por qué se bautizó en una pileta de lona

“Hacelo. Subís fotos cuando vas a comer con tus amigas, cuando te vas de viaje y me atrevo a decir que este es uno de los momentos más felices de tu vida”, le sugirió su futuro marido y terminó de convencer a la ex Gran Hermano. “Y lo compartí... no invité a todos mis amigos, es una iglesia chiquita”, contó en diálogo con sus compañeros del ciclo radial Quién paga la fiesta, por Rock&Pop, sobre el evento que se llevó a cabo en la parroquia de Villa Celina, en el partido de La Matanza. Además, contó que va a allí a misa todos los domingos.

“Cuando sos bebé no es un bautismo que elegís. Entonces, esto es una elección propia: reconocerse hija de Dios. Vengo de un proceso grande y busqué en varias iglesias. Por eso hago 40 minutos para irme a esta iglesia y no a una de Palermo”, consideró Andrea Rincón reforzando su intención de acercarse hasta dicha institución teniendo la posibilidad de hacerlo en alguna del barrio en el que vive.

De inmediato, sus compañeros le consultaron sobre su inmersión en una pileta de lona y la actriz aclaró que también habían analizado hacer el bautismo en la costa argentina, pero que en esta época las temperaturas del mar son muy bajas. “Se hace así, lo que pasa es que en algunas iglesias es más humilde. Una de las cosas por las que decidí ir a esta es porque no pide plata durante la misa. Esta es una iglesia cristiana con siete hogares para niños y en vez de invertir en piletas de acrílico decide invertir en darle de comer a los pibes. A mí no me importa bautizarme con bombos y platillos”, enfatizó y aclaró que el agua de la pileta para su bautismo estaba tibia.

“En el bautismo católico se te moja solo la cabeza, en el cristiano, no. A Jesucristo cuando lo bautizaron lo sumergieron por completo. ¿Quién puede cuestionar mi fe, por qué hago o dejo de hacer? Nunca pensé que iba a pasar esto”, continuó la actriz y agregó: “Yo puedo ir de castillos, a callejones y no se me caen los anillos por meterme en una pelopincho”.

En el video que Andrea Rincón había publicado en sus redes sociales el fin de semana pasado, se la ve rodeada de su círculo íntimo en la iglesia cristiana Épica para recibir el sacramento. “Cuando uno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas”, escribió la actriz en el posteo y continuó: “Gracias a mi familia y amigos por compartir este momento tan especial y único conmigo. Mi amor eterno. Gracias totales”.

En tanto, compartió el momento exacto en que el pastor la bautizó. “¿Es verdad que Jesucristo es el hijo de Dios llegado en carne para perdonarnos todos los pecados?”, le preguntó el hombre. “Por supuesto que sí”, contestó ella. “¿Crees que Dios padre, el hijo y el espíritu santo conforman la divina trinidad?”, siguió él. “Sí, creo”, aseguró Rincón.

“¿Te arrepentís de todo aquello que hiciste consciente o inconscientemente delante de Dios?”, le preguntó el pastor a Andrea Rincón que para ese entonces había roto en llanto. “¡Me arrepiento de todo!”, aseguró la actriz que de inmediato ingresó a la pileta de lona vestida de blanco y se sumergió para recibir el sacramento mientras todos los presentes aplaudían emocionados y cantaban un tema alusivo.

