Andrea Frigerio defendió a Guillermo Francella y destruyó a Julieta Prandi

Indignada por esta situación, Andrea Frigerio habló en Radio Mitre y no se guardó nada: “No volví a verlo cuando lo pusieron al aire, pero si uno piensa que hay determinadas épocas y determinados códigos de humor y lo acepta de esa manera...si tenés ganas de verlo lo ves y si no está el control remoto y lo cambias, nadie te obliga a mirarlo y hay ofertas varias para poder elegir”.

Andrea explicó su postura: “Con ese criterio de no poner algo que se hizo en los noventa u ochenta no podríamos ver muchas cosas, no podríamos ver ‘Los Tres Chiflados’ donde se la pasaban golpeándose y diciéndose gordo o petiso, hay que respetar el contexto. Tampoco se podría ver ‘Casados con Hijos’ y un montón de ficciones que tienen códigos noventosos o el dos mil".

La ex modelo afirmó: “A mí me escribió mucha gente con la vuelta de ‘Poné a Francella’. Había un sketch que yo hacía que era el de los cuñados y es un sketch que hoy podría estar al aire tranquilamente, no recuerdo que haya tenido alguna interferencia de lo políticamente incorrecto. La gente me decía que volvamos a hacerlo”.

En ese punto, Frigerio apuntó contra Prandi, que parece cambiar su discurso constantemente, criticando hoy lo que alababa ayer: “No sé a qué se referirá Julieta Prandi al decir que vivió situaciones incómodas, me gustaría saber por qué lo dijo. Yo no he vivido situaciones complejas ni en ese programa ni en

otro. Siempre viví un clima de armonía y a Guillermo Francella lo considero un amigo, pasan los años y su trabajo es mejor. Me encanta que a mí me digan cosas, que me corrijan cosas. Guillermo me dice todo y me ayuda a ecualizar los tonos y me gusta escuchar los consejos de la gente”.