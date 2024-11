"Amo ser sanjuanino", el sentido posteo de Darío Barassi tras su paso por la FNS 2024

En el texto agradece la invitación y remarca: “Amo ser sanjuanino, amo las semitas, la punta de espalda, el bonano y las sierras azules., Me define haber nacido en esta tierra. Soy quien soy en parte por mi sangre sanjuanina. Tierra de mi familia de origen, tierra de mi mujer y mía, tierra que será también de mis hijas, tierra de mis amigos y tierra de mi infancia”.

Embed - dario barassi on Instagram: "No me podes recibir así SAN JUAN. Gracias por invitarme a ser parte de esta fiesta, que es una locura en calidad, apuesta, inversión, calidez e infraestructura. Amo ser Sanjuanino, amo las semitas, la punta de espalda, el bonano y las sierras azules. Me define haber nacido en esta tierra. Soy quien soy en parte por mi sangre sanjuanina. Tierra de mi familia de origen, tierra de mi mujer y mía, tierra que será tbn de mis hijas, tierra de mis amigos y tierra de mi infancia. Felicito a todo los hacedores de semejante evento, la @fnsoloficial es un referente de cómo una fiesta provincial debe realizarse. Gracias mil por la invitación Sr. Gobernador @drmarorrego y a todo su equipo. Me voy a dormir contento y satisfecho. Mirando el mejor cielo del mundo y comiéndome un membrillo en pijama. Salu!"