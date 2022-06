Alex Caniggia y Chanchi Estévez a las trompadas: el video

Fiel a su estilo La insólita respuesta de Ricardo Fort a sus hijos cuando le preguntaron por qué no tenían mamá

En el juego competían Sabrina Carballo y Lissa Vera. La que perdiera quedaría automáticamente eliminada de " El hotel de los famosos ". El conflicto no las tuvo como protagonistas sino que todo se desencacenó por Locho Loccsisano.

Las dos chicas se enfrentaban en el desafío y Chanchi Estévez se dio cuenta de que Locho le estaba tirando data a Lissa para ayudarla y que gane el desafío. Para el ex futbolista esto podía dejar afuera a su pareja y decidió increpar a Locho al punto que llegó a empujarlo.

sabrina y lissa.webp La pelea entre Alex Caniggia y Chanchi Estévez ocurrió durante el desafío de Lissa y Sabrina.

Alex Caniggia no se tomó bien esto y defendió al ex Combate que ahora parece ser su mejor amigo. "Qué lo tocás gato", le gritó el hijo del Pájaro al Chanchi y hubo que intervenir para que no se fueran a las piñas.

Sabrina Carballo finalmente terminó venciendo en la H pero la producción de "El hotel de los famosos" detectó que no había cumplido la consigna en una parte del juego y tendrán que repetir esa parte para decidir quién se queda en el reality.

¡BRONCA EN LA H! LA PELEA ENTRE ALEX Y CHANCHI en medio del duelo de Sabri Carballo y Lissa Vera

ALGUNOS PARTICIPANTES QUIEREN DEMANDAR A EL HOTEL DE LOS FAMOSOS

En las últimas semanas se supo que hay algunos participantes de "El hotel de los famosos" que quieren demandar a la productora por la edición.

Es que entienden que se hizo un recorte malicioso de sus intervenciones en el reality y esto perjudicó su imagen pública afuera. Según informaron algunos programas de espectáculos, Emily Lucius sería la principal interesada en demandar al programa pero se sumarían Martín Salwe, Sabrina Carballo y Chanchi Estévez. La mayoría de ellos ya está afuera del hotel pero deben permanecer sin mostrarse hasta que el show deje de emitirse.