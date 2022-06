Alex Caniggia y Chanchi Estévez "a las piñas": las imágenes

El enfrentamiento se dará en el duelo de eliminación en la “H” entre Lissa Vera y Sabrina Carballo, dos participantes de bandos opuestos. La previa prometía ser más que caliente. Sabrina quedó en la cuerda floja luego de haber perdido la prueba del laberinto, segmento al que fue enviada por el grupo encabezado por Alex Caniggia y sus “secuaces” Lissa y Locho, en la votación “Cara a Cara” del Staff.

Tras el resultado, la actriz le pidió al exfutbolista enviar a la ex Bandana a la eliminación, por lo cual era necesario que toda “La familia”, integrada, además de por ellos dos, por Martín Salwe, Emily Lucius e Imanol Rodríguez, fuera contra la intérprete. Pese a que “Los sanguinarios” apuntaron sus votos contra Emily, al no ser mayoría todo fue en vano y Lissa se convirtió en la segunda nominada.

A Chanchi se lo vio advirtiéndole a Alex que si Sabrina se iba, él “le hacía la cruz”. “Si Lepre se va, te hago la cruz, así te lo digo”, se le escucha decir, un tanto molesto con toda la situación. Las imágenes que anticipan un programa fuerte señalan que el duelo se muestra más que parejo, mientras que el resto de los competidores estaban completamente eufóricos y exaltados, ya que ambos bandos tenían mucho que perder con este duelo.

En un determinado momento, en “la tribuna” aparecen movimientos extraños y las cámaras apuntan directamente a Alex, Locho, Martín y Chanchi. Según explicaron en el ciclo del Pollo Álvarez, Locho manifestaría ante los conductores que Sabrina hizo trampa, lo que desató el enojo y la posterior pelea del Chanchi, dándole un golpe. Ahí aparece la intervención de Martín y Alex, este último de los participantes, a los gritos contra el exjugador de Racing.

“¿Qué lo tocas Gato? No lo toques. ¿Qué te pasa? ¿Qué lo tocas Gato?”, se escucha decir a Alex completamente fuera de quicio, mientras Chanchi no duda en enfrentarlo. Tanto Martín como Locho se los ve intervenir en la situación, pero dado que los rumores dicen que la pelea fue más que fuerte, esto parece no servir de mucho.

Tras un momento de mucha tensión, se espera que esta noche exista algún tipo de definición sobre el encuentro “a las piñas “ de los dos participantes.