A Camila Homs no le cierran las fechas y así reacciona cuando le preguntan por Tini Stoessel

Pobre Camila Homs , los noteros no la dejan ir ni al supermercado de chancletas. Esta vez la agarraron en la puerta del super cuando salía de comprar y le preguntaron de todo. Fue el cronista de LAM el que pudo sacarle información sobre la relación entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul .

Muy rápido, el cronista le preguntó cuándo fue y si tuvo que ver con las fechas en las que inició el romance entre Tini y De Paul. Aparentemente, las mismas se superponen con momentos en que Camila Homs y el futbolsita todavía estaban peleando por su pareja.

rodrigo de paul 1.jpg Rodrigo De Paul fue a buscar a su hija a la escuela.

"A una le llama la atención ciertas cosas pero es algo que me guardo para mí", remarcó Camila Homs. El periodista insistió. "Me decepcioné mucho al principio más que nada. No sé, pensalo", dijo. La dejó picando.

Camila Homs le pide a Rodrigo De Paul que pase más tiempo con sus hijos

La modelo también se quejó con el futbolista porque cuando estuvo en Argentina eligió irse de vacaciones con Tini Stoessel en lugar de pasar tiempo con sus dos hijos. "Cada uno sabe lo que prioriza, yo sé cuáles son mis prioridades pero no me voy a meter en los tiempos de nadie", le dijo Homs al cronista de LAM.

Además de la cuota alimentaria y la compensación económica que pide Camila Homs, hay otras cosas que le molestan y tienen que ver con mayor presencia paterna. En los juzgados, aún no logran ponerse de acuerdo y están a poco de tener una segunda mediación. La intención es arreglar y no llegar a juicio.