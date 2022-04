Luciano Castro contó qué le pasó cuando Flor Vigna le dijo que no quería ser su novia

Siguen saliendo a la luz detalles de cómo comenzó el romance entre Flor Vigna y Luciano Castro. Fue ella la primera en hablar y revelar en una nota que rechazó al galán de telenovelas cuando él le propuso ser novios por primera vez.

Ahora, fue Luciano Castro el que habló sobre el tema y ante la pregunta del notero de Ángel de Brito, reveló lo ocurrido en ese intento frustrado de formalizar la cosa con Vigna.

"Sí, fue así. Cuando empezamos a andar, me empecé a enamorar, me empecé a enganchar y enseguida, re boludo, le propuse ser novios, y me dijo que no", comentó Castro entre risas.

Más tarde, fue la propia Flor Vigna la que habló con su mamá y volvió al día siguiente con un regalo para su amado para esta vez pedirle ella ser novios definitivos.

Ahora, el ex de Sabrina Rojas reconoció que se sintió "un payaso". "La sensación fue entre ridícula y triste, porque me sentía como un payaso. Es muy difícil pedirle a alguien si quiere ser tu novia, o tu novio", cerró Castro.

LAS REVELACIONES HOT DE FLOR VIGNA

La ex Combate viene siendo tendencia en las redes desde hace una semana por una nota que dio a Inobae en la que revela que no descubrió el sexo hasta los 25 años, cuando conoció a Luciano Castro.

Así, Flor Vigna daba a entender que su pareja con Nico Occhiato no fue la mejor experiencia que tuvo en la cama y lo dejó muy mal parado.