La novia de L-Gante se hizo un retoque estético y se mostró sin filtros

L-Gante la está pasando muy bien desde que se hizo famoso y así lo demuestra en sus redes sociales. Todo lo que factura el creador de la Cumbia 420 va directo a su familia, amigos y a su novia Tamara Baez.

La joven se ha convertido en una gran influencer y, a pesar de las constantes críticas, ha tomado una postura bastante provocadora y se ríe cada vez que alguien quiere hacerla quedar mal. Quedó demostrado en su última polémica cuando difundieron fotos de ella de más chica y sin ninguno de los retoques estéticos que tiene ahora.

"Yo siempre de barrio como ahora, me puse un poco de labios, me arreglé la nariz y uso pestañas, como quieren ustedes y no pueden", contestó Tamara, muy irónica y burlándose de quienes la criticaron.

Ahora, fue la misma Tamara Báez la que mostró su nuevo retoque estético en redes sociales.

Me encantó, la foto va sin filtro porque quedé como quería.

Así, la mamá de Jamaica mostraba cómo quedó su boca después de ponerse un poco más de labios. "Me encantó", cerró.

EL SORTEO DE L-GANTE

Este lunes, L-Gante cumplió años y para celebrarlo decidió sortear 1 millón de pesos entre sus seguidores. En el mismo posteo, Elián pidió a todos sus seguidores que estén atentos para participar. De hecho, una semana antes había sorteado un Iphone que ganó una chica de córdoba y que él mismo fue a entregar. ¡Un generoso!